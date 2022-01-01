Новий рік в Європі розпочався з аномального тепла: температура повітря сягнула плюс 24 градуси

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У більшій частині Європи, особливо в Іспанії та Італії, зафіксовано аномально теплий початок нового року

Про це повідомляє The Guardian.

Цього тижня в Іспанії зафіксували рекордні температури, а в районах італійських Альп, за прогнозами, найближчими днями підніметься до 15 градусів тепла вище середнього сезону.

У Більбао, на півночі Іспанії , температура досягла 24,7°C, максимуму, якого не було з початку ведення записів у 1947 році.

У Сеговії, поблизу Мадрида, було зафіксовано 22,7°C, найвищого з 1920 року, а поблизу Авіла досягла 20,2°C, найвищого рівня з 1983 року.

"Ці високі температури не є нормальними", – сказав Рубен дель Кампо, речник державного метеорологічного агентства AEMET. "Це температури, які ви зазвичай бачите у квітні".

Він пояснив спеку наприкінці року масою гарячого повітря над Іспанією в поєднанні з високим тиском. "Це звичайне явище, яке ми бачимо, але що дивно цього разу, так це високі температури".

Вчені вже давно передбачили, що кліматична криза та глобальне потепління призведуть до частішої екстремальної погоди, хоча випадкові екстремальні події відбуваються і природно.

Антициклон високого тиску перемістився у Францію та Італію, а альпійські рятувальники попередили про загрозу сходження лавин.

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